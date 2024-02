Alfonso Rueda, tras el triunfo del PP en las elecciones gallegas: "Aquí no queremos chantajes. Ni hacerlos ni estar sometidos"

"Tengo que dar las gracias por esa enorme confianza que nos han mostrado en los resultados electorales. Gracias por este inmenso honor que será para mí ser el presidente de Galicia en esta legislatura. Gracias por el gran privilegio de todas y de todos sin distinción, gracias de verdad. Voy a hacer lo posible para estar a la altura de Galicia. Voy a trabajar para los que me votaron, pero también para los que no. Mientras que en esta campaña hemos escuchado ataques, cierto es, algunos muy injustos no solo para mí, también para mi familia que están aquí y hoy y han sido mi principal apoyo", ha indicado. El presidente de la Xunta ha querido dar un recuerdo muy especial para su padre. "Esté donde esté, estará orgullosísimo".