Por tanto, salvo que tengas documentación que acredite a tu mascota como algo más que tu compañero de aventuras, lo mejor es que lo dejes en casa cuando vayas a depositar tu voto en las urnas. Además ten en cuenta que conforme a la ley de bienestar animal ya no se puede dejar a nuestros compañeros peludos atados en la puerta de los centros sin nuestra supervisión, ya que nos estaríamos exponiendo a una sanción por parte de las autoridades que estarán allí presentes. La cuantía de dicha sanción va desde los 500 a los 10.000 euros, con lo que no conviene jugársela en este aspecto.

Se trata de las primeras elecciones desde que se aprobó la Ley de Bienestar Animal, con lo que es posible que se tenga una dosis extra de atención al trato que profesamos a nuestras mascotas en el punto de mira de una forma más concienzuda de lo habitual. Por ello conviene no tentar a la suerte y dejar que nuestro compañero animal, sea gato, perro, loro, conejo o cobaya descanse un poco más de la cuenta, y que el paseo al colegio electoral no forme parte de su rutina de ejercicio durante el 18 de febrero de 2024. Que ellos descansen, mientras nosotros depositamos nuestro voto y confianza en los representantes políticos disponibles para esta cita. En cualquier caso, no está claro como se aplicará la ley de bienestar animal en este caso específico, y es posible que la decisión quede en manos de los presidentes de las mesas electorales, aunque es mejor no tentar a la suerte y dejar a la mascota en casa.