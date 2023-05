Sondeo de GAD3: Ayuso arrasa en Madrid, Valencia en vilo, y el PP ganaría las municipales y autonómicas

El Partido Popular lograría mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid con un resultado entre 70 y 72 escaños, y sumaría con Vox para gobernar en Aragón, mientras que en la C. Valenciana y en Castilla La Mancha seguiría abierta la posibilidad de gobierno, según los datos de la encuesta a pie de urna realizados por GAD 3 para la Forta y RTVE. Mientras que Mas Madrid perdería cuatro escaños pasando a tener 20 y retrocediendo hasta el 14,3 por ciento de los votos. Vox, por su parte, se mantendría como cuarta fuerza en la Cámara regional pero perdiendo entre tres y cuatro diputados, ya que lograría entre 9 y 10 con el 7,1 por ciento de los votos. Unidas Podemos también retrocede tres escaños, para quedarse con 7, el 5,2 por ciento de los votos.

En Castilla La Mancha, Emiliano García Page ganaría logrando el 44,2 por ciento de los votos y entre 16 y 18 escaños. La mayoría son 17. El PP tendría entre 12 y 13, con el 34 por ciento de los votos y VOX conseguiría entre 3 y 4 escaños. Si la suma se hace por la parte baja de la tabla, no gobernaría, pero si se hace por la parte alta de la horquilla, sumarían los 17 de la mayoría absoluta.

En Madrid, los de José Luis Martínez Almeida (PP) ganarían las elecciones y podrían conseguir mayoría absoluta (situada en 29 concejales), ya que el sondeo de GAD3 le otorgan una horquilla de entre 28 y 30 concejales. En caso de que se quedaran en 28, también podrían sumar con Vox, que conseguiría cuatro. Ambos partidos mejorarían considerablemente sus resultados respecto a 2019 (el PP sumaría cinco concejales más y Vox otros dos, el doble de los que tenía). Más Madrid, que se impuso ganadora en 2019, perdería ocho concejales y se quedaría en 12, y no podría sumar con los 10-11 del PSOE ni los 0-3 de Podemos.

En Andalucía, el PP arrasaría en las elecciones municipales y se impondría vencedor en las capitales de las ocho provincias . Los ‘populares’ gobernarían con mayoría absoluta Málaga y Almería, ya que el sondeo de GAD3 les otorga 16 y 14 concejales, respectivamente. En Sevilla, que por ahora es el gran bastión municipal del PSOE, el Partido Popular se impondría con una horquilla de entre 13 y 14 concejales (la mayoría absoluta está en 16) y podrían sumar con los 3 de Vox en cualquier caso. Los socialistas, que conservarían los 13 concejales de 2019, no podrían sumar con Con Andalucía, que conseguiría entre uno y dos concejales. El resto de los que obtuvo representación en 2019 (Ciudadanos y Adelante Andalucía) se quedaría sin representación.

El PP lograría entre 21 y 22 escaños en el Parlament balear, y Vox entre 7 y 8, según una encuesta del Ibes para IB3, que recoge, por tanto, que estos dos partidos rozarían la mayoría absoluta en la Cámara balear. Según la encuesta, los socialistas lograrían 17 o 18, mientras que MÉS per Mallorca alcanzaría 4 o 5. Por su parte, Unidas Podemos lograría 4 escaños, mientras que El PI sería la gran incógnita al poder conseguir entre cero y dos. Més per Menorca sacaría 2 escaños, y Gent per Formentera, 1.