Tsunami del PP el 28M: Feijóo gana el plebiscito al Sanchismo y los barones del PSOE lo pagan

La victoria del 28M se celebró en Génova. Pero sin recelos, con Feijóo recordando que no era su día y dejando brillar a sus dos estrellas más mediáticas que han logrado sendas mayorías absolutas en Madrid: Isabel Díaz Ayuso y Almeida han roto con todas las encuestas (más el segundo) y ha destrozado por el camino a Vox.

Pero tan importante como este es que el PP ha ganado las elecciones municipales en Andalucía, con el 38,1 % de los votos, frente al 33,3 % del PSOE y ha conseguido la victoria en todas las capitales salvo en Jaén, unos resultados que apuntalan la hegemonía popular tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno en los comicios autonómicos de junio de 2022. Felipe González no dará crédito. El granero de votos del PSOE ya es del PP.

En Sevilla, una de las plazas simbólicas en estas elecciones, la ciudad más poblada en España donde gobernaba el PSOE, el popular José Luis Sanz arrebatará la alcaldía al socialista Antonio Muñoz sin necesidad del apoyo de Vox, un partido que no va a ser decisivo en ninguna gran ciudad andaluza.

"No vamos a ocultar que aspirábamos a forjar mayorías de progreso gracias a la movilización del electorado progresista que es evidente no se ha producido. Pero la voluntad de los ciudadanos es clara y el PSOE asume que debemos hacer las cosas mejor, esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones", ha declarado en una intervención en la sede del partido en Ferraz sin preguntas. ¿Ha muerto hoy Pedro Sánchez? No lo parece aún. Recordemos que su resistencia es histórica.