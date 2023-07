Elecciones Generales 2023: fechas importantes tras el 23J

El escenario tras las elecciones generales del 23 de julio no se plantea sencillo ni para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha logrado 136 escaños; ni para el del PSOE, Pedro Sánchez, a quien no basta con sus asientos, 122, y los de Sumar, 31, para obtener una mayoría absoluta. No obstante, ambos líderes salieron en la noche electoral para celebrar con sus simpatizantes los resultados y ambos se mostraron dispuestos a dirigir el país. Pero, ¿cuándo habrá Gobierno? Estas son las fechas clave en el calendario.