Pedro Sánchez, convencido de que la democracia española hallará "la fórmula de la gobernabilidad" tras los resultados de estas elecciones generales del 23J, no tiene prisa. El líder socialista ha decidido tomarse un tiempo y no negociará para su investidura hasta después de las vacaciones, momento en el que reiniciará los contactos en busca de la formación de un nuevo Gobierno; una misión que exige de nuevo diálogo y negociación. El panorama político, de momento, augura para ese momento un pronóstico: no será fácil. La coalición PSOE-Sumar necesita repetir socios con PNV, Bildu y ERC, además del BNG, pero también necesita a Junts, el principal escollo. Los de Puigdemont tienen la llave de su investidura, ya sea con un 'sí' o con una abstención que habilitaría en segunda vuelta.