Posibles pactos tras las elecciones generales del 23J: quién podrá formar gobierno

Las elecciones generales del 23J vuelven a dibujar un mapa político que muestra una única salida: los pactos entre las distintas formaciones como vía para la gobernabilidad. Alberto Núñez Feijóo ha vencido en las urnas , pero se trata de una victoria amarga que no posibilita su ansiado gobierno en solitario. Tampoco parece tener opciones el PP en la formación de un bloque con Vox, ante el rechazo y la repulsa de los partidos vascos y la oposición entre los independentistas catalanes , ambos clave para el futuro de España . Mientras, Pedro Sánchez y el PSOE, en bloque con Sumar, esperan volver a recabar los apoyos necesarios y, con ayuda de estos últimos, lograr una investidura que no se prevé exenta de una dura negociación.

Ante esta situación, y en vano, Alberto Núñez Feijóo no cesa en sus reclamos continuados al PSOE para que permita el gobierno de la lista más votada . El líder del PP, pese a la significativa remontada de su partido respecto a los comicios de 2019, es consciente de que sus opciones de llegar a Moncloa son sumamente improbables . El duo con Santiago Abascal no le es suficiente, y ese bloque con Vox encuentra la repulsa y el rechazo directo de los partidos vascos, además encontrar oposición entre los independentistas catalanes.

En ese camino, el propio Carles Puigdemont parece dibujar su estrategia desde Waterloo: "Junts no debe nada a nadie", ha dicho, de lo que no resulta complicado leer entre líneas que su posición va a ser férrea, que no van a hacer concesiones de las que no saquen un importante rédito y que, por otra parte, no parecen tener problema con forzar y amenazar con el bloqueo. Así lo manifiesta el expresidente de la Generalitat:

"Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes. Tampoco a politólogos espabilados, ni a tertulianos diversos, ni a seudónimos de Twitter, ni a apologetas de la abstención. Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromisos han sido y son las referencias de nuestra acción política. Nos debemos a ellos. Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus Presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC. Agradezco mucho el esfuerzo de tanta gente que nos ha ayudado a mantener la posición, a pesar de las crecientes dificultades. No somos infalibles; no siempre acertamos. Pero dentro de la imperfección podemos presentar un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad, que explica nuestra resiliencia a pesar de la pérdida de votantes y un diputado. Mañana será otro día (en el exilio también) y debemos seguir defendiendo a Cataluña contra quienes nos quieren liquidar la lengua, la cultura, la nación", escribió en Twitter.