Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y diputado socialista del PSOE, ha sido el elegido para replicar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de investidura. Así lo ha anunciado Francina Armengol , la presidenta del Congreso, que ha comunicado que Puente sería quien contestase al discurso que ha realizado Feijóo en la sesión de investidura, donde ha defendido varias propuestas . Un nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez que ha querido que fuera el exalcalde de Valladolid, que con los mismos escaños del PP en las elecciones perdió el poder por un pacto entre el PP y Vox. Nadie pensaba en el golpe de efecto aunque la tardanza en saber quién iba a hablar por el PSOE hizo pensar a muchos que iba a ser Patxi López , portavoz del grupo parlamentario, pero no.

Y la razón es clara: un golpe a Alberto Núñez Feijóo , evitar un cara a cara para evitar dar entidad a la investidura y reforzar una idea. Óscar Puente, que fue portavoz de la Ejecutiva del PSOE y perdió su alcaldía después de las elecciones del 28M, ha sido el elegido por los socialistas para dar respuesta a Feijóo en su investidura, que desde el PSOE dan por fracasada al no constatar una mayoría absoluta. El exalcalde socialista tiene treinta minutos en su primera locución y el líder del PP puede contestarle directamente o bien agrupar todas las respuestas a los grupos parlamentarios. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también puede intervenir cuando quiera en este debate, aunque ha optado por no hacerlo en esta primera intervención de réplica.

El argumento del PSOE es que Puente refleja las contradicciones del PP. "Yo fui el candidato más votado en las municipales en Valladolid, pero su partido y Vox me relegaron a la oposición. Una coalición de perdedores, las cuales empezaron a protagonizar usted con la llegada al Gobierno del señor Moreno Bonilla en Andalucía o de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

"Explíqueme señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tienen usted más derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad?", ha señalado en la sesión. "Yo no vengo aquí a pasarle ninguna factura. No hay nada ilegítimo ni reprochable en ello. Sin embargo, mantienen una posición insistente en defender lo contrario a lo que practican. Ustedes tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no también. Ustedes en el fondo la única ley que defienden es la única que respetan a rajatabla, la ley del embudo", ha añadido.