Herminio Rufino Sancho, del PSOE, protagoniza el error de la investidura al decir 'sí' a Feijóo y rectificar

"Yo soy Sancho, he dicho Sancho sí, pero han dicho Sánchez", señalaba el diputado para justificar su error. "Yo soy Sancho, no Sánchez. Y he dicho sí a que me apellidada Sancho", ha confesado visiblemente apurado a las puertas del Congreso. El diputado ha contestado sobre la amnistía que avanzar es progreso y que votará sobre la amnistía lo que tenga que votar.