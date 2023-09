Feijóo al PNV: ¿Quieren seguir siendo ustedes el 'kleenex' de Sánchez los próximos años?

Feijóo ha usado una frase del PNV para decir en el debate de investidura: si Aitor Esteban quiere seguir siendo "el kleenex" de Pedro Sánchez los próximos años

Aitor Esteban, del PNV, a Alberto Núñez Feijóo en referencia a Pedro Sánchez: "Hay una ballena en la piscina y es imposible de esconder"

La investidura de Alberto Nuñez Feijóo, en directo: "Un rey tiene que estar sometido a la ley pero un expresidente de la Generalitat, no"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el PNV por negarle su apoyo a la investidura y ha preguntado a su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, si quieren seguir siendo "el kleenex" de Pedro Sánchez los próximos años. "Sigo convencido de que un Gobierno del PP sería mejor para Euskadi que un Gobierno de Sánchez; estoy convencido de que mucha gente que ha votado al PNV también lo cree (...) sería un Gobierno en el que usted nunca me diría que he usado al PNV como un 'kleenex', y en cambio se lo dice a Sánchez. ¿Quiere seguir siendo ustedes el 'kleenex' los próximos años?", ha afirmado Feijóo en su réplica a Esteban.

Antes, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reiterado el 'no' de su formación a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. "Los cinco votos del PNV están muy pensados y muy ensayados y van a ser 'no' a su investidura. El PP no puede hacer creer ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación. Hay una ballena en la piscina. Por mucho que diga usted no ha renunciado a una mayoría que tenía, porque nunca la ha tenido. Si es con nosotros o con Junts debe empezar a contar, descontando 33.", le ha dicho, desmontando una de los lemas del primer día de Feijóo en el debate. Por otro lado, sobre Cataluña y Euskadi le ha pedido buscar una solución política. "Un estadista busca reconciliar y curar heridas, no ahondar en ellas para beneficiarse electoralmente de ese ruido. Si como dice Gamarra es Feijoo o amnistía, planteadas así las cosas, amnistía", ha sentenciado.

El líder del PP ha reprochado además al PNV que rechace apoyar su investidura porque Vox está en medio pero sí entre en la ecuación para hacer presidente a Pedro Sánchez en un gobierno apoyado por EH Bildu, con el que ha sido especialmente duro. "Ustedes no están de acuerdo con un gobierno del PP en solitario pero sí con que gobierne Sánchez con otros quince partidos, incluidos el Partido Comunista, Podemos, Sumar y Bildu", ha respondido Feijóo al portavoz del PNV, quien previamente le había dicho que el PP no puede pretender hacer creer a su partido que Vox no está en la ecuación.

Esteban señala a Vox para justificar su no a Feijóo

Feijóo ha insistido en la segunda sesión de investidura que él es de fiar y que él no va a blanquear a EH Bildu. "Es evidente que dentro de las estrategias del PSOE está blanquear a Bildu y lo está consiguiendo", ha dicho antes de advertir al PNV, utilizando el símil del maratón empleada antes por Esteban, de que tenga cuidado porque en el "maratón de la política vasca puede haber un partido que no sea el PNV que quede primero". Y, a título personal, ha agregado que él no tenía previsto participar en el maratón de la política nacional pero "en esta primera carrera no he quedado tan mal, he quedado primero", ha recordado.