Las explicaciones de Ayuso al supuesto insulto a Pedro Sánchez en el Congreso: "Yo sí dije me gusta la fruta"

Como era de esperar l a presidenta de la Comunidad , a pregunta de Juan Lobato, ha dado explicaciones sobre el presunto insulto al presidente en funciones durante la primera jornada de investidura en la que supuestamente se le oye insultar a Pedro Sánchez: Yo sí dije me gusta la fruta ", ha sentenciado en la Asamblea de Madrid.

"El presidente del Gobierno aprovechó a difamarme a mí y a mi familia (...) y yo para mis adentros dije sí, me gusta la fruta". "Si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta", ha añadido en respuesta a la pregunta de Juan Lobato.

Ayuso también ha bromeado citando otros insultos que se han dado en la Asamblea de Madrid en algunas ocasiones. Por ejemplo, ha dicho la presidenta, cuando Mónica García dijo hace unos días "mongola" y ella entendió "me mola". También ha recordado la presidenta cuando Javier Padilla dijo hace unos días "facha" y Ayuso ha dicho que ella entendió en ese momento "qué pacha".

Desde su equipo no lo desmintieron y señalaron que lo que había dicho era "me gusta la fruta". De este modo, el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, lo publicó en sus redes sociales. También hizo lo propio la cuenta del PP de Madrid. Hoy, la propia Ayuso lo ha confirmado: "A mí desde luego, me gusta la fruta".