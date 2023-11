Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tienen contacto por WhatsApp antes de ir a la protesta en Cibeles

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han tenido contacto por WhatsApp antes de acudir a la protesta contra la amnistía que se ha celebrado en la madrileña plaza de Cibeles, en la que no hubo foto conjunta de ambos. Fuentes de Vox han confirmado a Europa Press esa conversación entre Feijóo y Abascal, que se produce dos días después de que ambos partidos hayan prometido actuar contra la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez contra los independentistas. Por su parte, fuentes próximas al presidente del PP han dicho que no han hablado hoy, aunque no han negado el contacto de los dos dirigentes por WhatsApp.