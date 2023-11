Decenas de miles de personas desbordan la plaza Cibeles para protestar contra la ley de amnistía y Pedro Sánchez

Decenas de miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea han abarrotado este sábado la madrileña plaza de Cibeles y las calles adyacentes para protestar contra la ley de amnistía que han pactado el PSOE y los independentistas . El lema más coreado por los manifestantes ha sido 'Pedro Sánchez, a prisión'. Esta movilización, que se celebra dos días después de que Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno , ha sido convocada por más de un centenar de foros y asociaciones cívicas bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad'.

Los manifestantes --que han abarrotado las calles aledañas de Alcalá, Paseo del Prado o Gran Vía -- portaban pancartas como 'Sánchez a prisión', 'Sánchez vendepatria traidor', 'Sánchez fuera del partido' o 'Pedro Sánchez es el judas del siglo XXI'. Allí han coreado también lemas como "Puigdemont a prisión", "Sánchez, dimisión", "Viva España" o "Me gusta la fruta" --que ha popularizado el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso--, siendo el más repetido "Pedro Sánchez, a prisión".

Al arranque del acto, donde ha habido una ovación a Alejo Vidal-Quadras tras recibir un disparo en la cara hace una semana, los organizadores han explicado que con esta protesta querían "plantar cara al proceso de aniquilación del Estado de Derecho" y decirle al presidente del Gobierno que no actúan en su nombre.

Según Savater, es la hora de "luchar contra la cobardía" y el "qué más da" porque el Gobierno confía en el "aburrimiento" y el "cansancio" de la ciudadanía. "No os aburráis, no os canséis, no toleréis lo intolerable porque quien tolera lo intolerable acaba viviendo de una manera miserable", ha dicho a los asistentes.