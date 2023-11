Por otro lado, los firmantes han señalado que la soberanía en democracia se asienta en un "principio inviolable": reside en el pueblo. En este sentido, han explicado que "todo acuerdo o plan adoptado por la clase política que no haya sido mencionado en un programa de gobierno, o expresado de forma pública antes de las urnas, no puede ser defendido después como democrático, cuando no ha tenido el refrendo del pueblo, único depositario de la soberanía".