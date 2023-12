Feijóo, en Telecinco: "Si Junts no hubiera planteado la amnistía no creo que estuviésemos en posiciones inalcanzables para la investidura"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha acudido al plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras

El jefe de la oposición ha tratado cuestiones como la reunión propuesta por Pedro Sánchez o la renovación del CGPJ

El Gobierno avisa a Alberto Nuñez Feijóo que están venciendo las fechas para la reunión con Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha acudido este martes al plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras. El jefe de la oposición ha realizado un repaso a la actualidad política, incluyendo la reunión que le propone Pedro Sánchez y por la que insiste el Ejecutivo o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El dirigente gallego también ha profundizado con el presentador castellanomanchego en otros asuntos, como el pacto del PSOE y EH Bildu en Pamplona, los posibles grandes acuerdos entre las dos principales formaciones, la proposición de Sumar de despenalizar el enaltecimiento del terrorismo o la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.

Alberto Núñez Feijóo, sobre los encuentros de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont: "Le debe ser presidente"

El líder popular, en primer lugar, ha hablado sobre los encuentros anunciados por el presidente del Gobierno con Carles Puigdemont los próximos días: "El presidente Sánchez nos dijo de forma solemne durante mucho tiempo que con el señor Puigdemont lo que había que hacer era ponerlo a disposición de la Justicia española. Y ahora parece ser que el señor Sánchez va a salir de España para tener una reunión con una persona buscada por el Tribunal Supremo, pero que es el pago a la investidura que el señor Sánchez ha conseguido. Le debe ser presidente. No creo que haya ni un solo líder de la UE que tenga que salir de su país para tener una reunión con un prófugo y mantener su Gobierno. En España, esto es así".

Los siete votos cambiaron el tablero político para Pedro Sánchez. "Sí, ha cambiado. Porque Sánchez ha perdido las elecciones y el PP las ha ganado. Ha cambiado porque el PP hizo la sesión de investidura y nos quedamos a cuatro votos de la mayoría absoulta. Puigdemont, su partido, tenía siete votos. Si las propuestas y los pactos que Sánchez ha hecho con Puigdemont los hubiera hecho yo, hoy sería probablemente presidente del Gobierno. Pero creo que aprobar leyes que, en nuestra opinión, van en contra de la Constitución, de la separación de poderes y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es la ley de amnistía, o llegar a acuerdos con un prófugo, o pactar una investidura con un chalet a miles de kilómetros de España, entiendo que no nos han votado para esto".

El jefe de la oposición explica los pasos que dará el PP para intentar frenar la ley de amnistía

Si Feijóo hubiera tenido los votos de Puigdemont, para una mayoría, podría haber perdido los de Vox. Él responde: "Vox no me ha condicionado a la investidura. Vox no iba a entrar en el Gobierno, era una investidura a favor de un Gobierno en solitario del PP. No sé si Vox hubiese condicionado o no en ese caso. Lo que puedo asegurar es que no hubiese aceptado la amnistía, y eso conllevaría que no podría ser presidente. Si Junts no hubiese planteado la amnistía, en mi opinión, cosas ilegales, amorales e injustas, no creo que estuviésemos absolutamente en posiciones distintas o inalcanzables para conseguir la investidura del que ha ganado las elecciones. Porque hay gente que dice que Feijóo no asume que no es presidente. ¿Cómo que no? Lo asumo con un enorme honor".

"Soy el primer político que se presenta a las elecciones de su país y que, después de ganarlas, se va a la oposición. Por tanto, para mí es un honor haber ganado las elecciones y ser hoy el jefe de la oposición", ha agregado el líder del PP. Respecto a lo que puede hacer su formación para evitar la amnistía, el dirigente ha indicado: "La amnistía es un fraude, no cabe en la Constitución. Es una corruptela política, porque se consigue la investidura por la impunidad judicial que le dan a unos políticos que votan a esa investidura. Tendrían que haberse abstenido, por lo menos. Nos puede meter en un lío con la UE, porque creemos que estamos en una posición similar a la de Rumanía, a quien se le abrió un expediente. Lo que podemos hacer es recurrir. Tenemos el grupo mayoritario en la cámara del Congreso y mayoría absoluta en el Senado. En el Senado, la amnistía no se va a aprobar, volverá al Congreso y nos queda la vía jurisdiccional. ¿Qué harán los tribunales españoles? Lo que consideren oportuno. Pero esto es una enmienda a la totalidad de las sentencias del Supremo", ha precisado.

El líder del PP, sobre los pactos del PSOE: "Es muy importante que los políticos no amnistíen a otros políticos"

La amnistía, aunque no fuera la que se prevé que se tramita, ¿podría servir para ir hacia adelante y superar traumas en Cataluña? "Ojalá. Ojalá que las cosas se pudiesen hacer para solucionar problemas, y no simplemente para mantenerse en el Gobierno, o para conseguir el Gobierno después de perder unas elecciones. Lo primero que debemos hacer es cumplir las leyes. Esa teoría de que el Parlamento lo puede todo es muy peligrosa. El Parlamento puede votar lo que considere oportuno, pero lo que no puede es tomar decisiones en contra de las leyes. La Constitución no admite la amnistía, lo dicen magistrados y expertos de todos los colores. No es posible que un Gobierno adopte una decisión a sabiendas de que es ilegal. Es injusta y amoral. Si inflinge el Código Penal, tendrán que cumplir con él. Si alguien tiene una sentencia, no puede levantarla un tribunal y tampoco, entiendo, un Gobierno".

¿Los indultos sirvieron para normalizar la situación en Cataluña? "Si usted consigue lo que pide, es normal que esté tranquilo. Si usted evita la cárcel, lo normal es que se haya relajado un poco. La cuestión; ¿los independentistas se comprometen a no volver a declarar la independencia de una parte del territorio español? No. ¿Los independentistas se comprometen a acatar la Constitución? No. ¿Se comprometen a la convivencia entre partidos no independentistas y constitucionalistas? Lamentablemente, no. Personas que tuvieron una relación directa con la Casa Real se sentaron en el banquillo, fueron condenados, entraron en prisión y cumplieron las sentencias. Es muy importante que los políticos no amnistíen a otros políticos, ni rebajen las penas de corrupción, ni que eliminen delitos del Código Penal por un pacto. Lo que no es normal es que los abogados de los culpables redacten la ley de amnisía con el Gobierno. Eso no ha ocurrido en ningún país de la UE.

Feijóo, sobre la posible reunión con Sánchez: "Estoy dispuesto, pero no a blanquearle ni a que falte al respeto"

Feijóo no acudió este lunes a la primera cita que le propuso el presidente del Gobierno. El dirigente siempre fue partidario de reunirse por sistema, pero explica el motivo. "Por supuesto que yo estoy dispuesto a acudir a la reunión con el presidente. Lo que no estoy dispuesto es a blanquearle y tampoco estoy dispuesto a que falte al respeto. El presidente a veces es muy soberbio, y no puede faltar al respeto ni al líder de la oposición ni a la primera fuerza política en España. Si el señor Puigdemont quiere reunirse con el presidente y le pide un orden del día para la reunión, lo tendría inmediatamente. Él y su mediador. Yo simplemente he pedido saber cuáles son los temas".

"El presidente quiere hablar conmigo y me he enterado por los medios. Cinco días más tarde, su jefe de gabinete llamó a la jefa de gabinete del partido a decírselo. Le pedimos el orden del día por escrito. Y se niega. La primera vez que me reuní con el presidente me dijeron que era una charla informal para ver los asuntos ordinarios que ocurrían en España. Y leyendo un periódico me entero de que hay 11 puntos de un orden del día que, efectivamente, me dieron después. Yo le he propuesto seis pactos en la anterior legislatura con documentación que ni me contestó y, como saben, en mi sesión de investidura le propuse seis pactos de Estado para intentar gobernar las fuerzas constitucionalistas y ni siquiera vino o intervino. Mandó a un diputado muy conocido en España. ¿Me voy a reunir? Yo estoy a disposición, pero le pido respeto".

La renovación del CGPJ: "Estoy dispuesto a hacer lo que me ha pedido Europa"

Sobre si finalmente se reunirá en las dos fechas que quedan, Feijóo ha dicho: "Si tengo el orden del día y el presidente me dice: 'Es es el orden del día, quiero hablar contigo. Este y no más. Y esta es la documentación que acompaña al orden del día'. Yo, en tiempo real, el mismo día, le propongo un orden del día, que yo también quiero tratar, y si nos ponemos de acuerdo hacemos la reunión el próximo día que él considere oportuno. Pero, reitero. No es bueno utilizar la soberbia como moneda de cambio".

El dirigente también ha afirmado que está dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años bloqueado, aunque con matices: "Estoy dispuesto a hacer lo que me ha pedido Europa. Y Europa me ha pedido: 'Mire, profundicen ustedes en la independencia del Poder Judicial, es decir, hagan una nueva ley para que, de los 20 miembros del Consejo, los 12 jueces y magistrados los seleccionen jueces y magistrados. Y los otros ocho, juristas de reconocido prestigio, lo hagan las Cortes Generales. Estoy dispuesto a eso, que es lo que manda Europa, y a renovar los miembros actuales del CGPJ".

Feijóo asegura que el PP propondrá una ley para evitar que los terroristas con delitos de sangre entren en listas electorales

En el Congreso se ha registrado una proposición de ley de Sumar que prevé despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. La formación lo enmarca dentro de la libre expresión artística y defiende que hay otras figuras del Código Penal con las que se podría enjuiciar diversas expresiones. Pero, los de Yolanda Díaz, quieren despenalizar además las injurias a la corona y el ultraje a los símbolos nacionales. El PSOE apoyará el inicio del debate de esta modificación, pero están en contra de despenalizar el enaltecimiento.

Feijóo, sobre esta cuestión, ha apuntado: "Esto es la modalidad en nuestro país y los pactos de investidura. No solamente es un disparate el declarar legal las injurias al jefe de Estado. Declarar legal los ataques a los símbolos del país y el enaltecimiento del terrorismo es un disparate jurídico, moral y ético. Nosotros vamos a llevar al Congreso algo bastante distinto: vamos a proponer que las personas condenadas por terrorismo con delitos de sangre no puedan ir en las listas electorales de ningún partido, que ningún Gobierno pueda indultar a un terrorista y que estos indultos no puedan ser moneda de cambio para obtener la investidura ni ninguna rentabilidad política, así como prohibir los homenajes a etarras".

Los pactos del PSOE y EH Bildu en Navarra: "Es, probablemente, el último engaño de Sánchez"

Otra polémica fue el pacto del PSOE y EH Bildu para concederles la alcaldía de la capital navarra: "Pamplona es la joya de la corona de Bildu. En ese sueño independentista, soberanista, en la creación de Euskal Herria (unión de Euskadi y Navarra), es la capital. Esto qué es lo que ha sido -el pacto-, es la explicitación de ese pacto encapuchado entre Sánchez y Otegui. Ya conocemos la primera exigencia", ha señalado el líder del PP.

"Es probablemente el último engaño de Sánchez, porque mañana podría haber otro, que consiste en que: todo lo que se negó de no pactar con Bildu, no solo se pacta, sino que se le da la alcaldía de Pamplona después de perder las elecciones. Nosotros le dimos la alcaldía al PSOE en la capital de Euskadi, en Vitoria, para que no se la llevara Bildu. Y le dimos el Gobierno de la diputación foral de Gupúzcoa al PNV y al PSOE para que no se la llevara Bildu. Y le dimos la alcaldía de Barcelona al PSOE para que no se la llevaran los independentistas. Y ahora resulta que es muy progresista darle una alcaldía a Bildu. La de Vitoria que le interesaba al PSOE no, pero en Pamplona que estaba UPN -socio nuestro-, sí", ha agregado Feijóo.

"Me sorprende que despenalicemos actos de enaltecimiento del terrorismo si no se van a producir"

Óscar Puente defendió que EH Bildu es un partido que puede participar en la política como cualquier otra formación y cargó contra los gobiernos de PP y Vox. Algo que sorprende al líder popular: "Me sorprende. Porque rompe todo lo que ha venido diciendo el PSOE durante 45 años y todas las decisiones que han adoptado ese tiempo. Es evidente las diferencias que tengo con Vox, pero en Vox milita el señor Ortega Lara -secuestrado por ETA- y en Bildu militan personas condenadas por terrorismo. Hacer identificación de Ortega Lara con sus secuestradores acredita una pésima catadura moral".

También le causa sorpresa al dirigente el acuerdo entre Bildu y PSOE donde se comprometen a la reparación del daño que provocó ETA, que algunos piensan que es un avance, el líder del PP ha indicado: "Me sorprende entonces que despenalicemos actos de enaltecimiento del terrorismo si no se van a producir. A mí me soprende que tengamos que ir al Código Penal para ello. Y me sorprende que Bildu no de un paso en la buena dirección, de comprometerse a no llevar en sus listas a personas condenadas por actos terrorista y facilitar a la Justicia lo que saben de los más de 300 asesinatos de ETA donde se desconoce su autoría, así como condenar todos y cada uno de los atentados hechos por la banda terrorista. No creo que sea mucho pedir".

Feijóo, sobre su experiencia de ganar las elecciones generales y no gobernar

El dirigente también ha sido preguntado sobre cómo se sintió en el momento en el que, después de ganar las elecciones, vio cómo era investido otro presidente. Cómo lo viven en su familia: "No hay decepción o drama. He tenido la suerte de presentarme cinco veces a las elecciones (cuatro en Galicia y una a nivel nacional). En las cuatro en Galicia gané y obtuve la mayoría absoluta. Y a nivel nacional era la primera vez que me presentaba y hemos subido tres millones de votos y hemos ganado las elecciones. Pero sé perfectamente la diferencia, porque es una raya muy fina, entre una mayoría y quedarte a las puertas de la mayoría", ha indicado el dirigente.

"En Galicia, la mayoría son 38 escaños. Yo saqué en las primeras elecciones gallegas 39. Y sabía que el voto inmigrante iba para el PSOE. Si no llego a sacar 39 y saco 38, y pierdo uno en el voto inmigrante, no hubiera sido presidente de la Xunta y mi carrera política hubiese sido absolutamente distinta. Hay que saber ganar y gobernar. Y hay que saber ganar e irte a la oposición. Para mí es un honor que me den ganar las elecciones y una mayoría absoluta en el Senado. El señor Sánchez se presentó cinco veces a las elecciones y el máximo que obtuvo fueron 123 escaños. En las últimas tuvo 121. Yo me presenté una vez y obtuve 137 escaños. Hay que ser demócrata y aceptar que esto es un sistema parlamentario".

La fiesta de los populares madrileños: "Es un partido de ocho millones de votos, y queremos tener 10"

Este lunes, por otra parte, se repartieron cestas en la sede popular de Génova. Muchos se preguntan hacia dónde va la formación: hacia lo que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o hacia lo que representa el líder de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Eso es el PP. Es un partido donde hay personas más conservadoras, más liberales, lo que se considera ahora más derechas, más reformistas... Es un partido de ocho millones de votos, y queremos tener 10".

"La señora Ayuso tiene mayoría absoluta en Madrid y el señor Moreno tiene mayoría absoluta en Andalucía. Entre eso y el señor Paje, por ejemplo, con el que tengo una buena amistad, y lo que dice el señor Sánchez, eso sí que son dos partidos distintos. Y el señor Paje tiene razón, no crea que lo tiene el señor Sánchez", ha sentenciado el jefe de la oposición, antes de concluir la entrevista con Pedro Piqueras.