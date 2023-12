Núñez Feijóo: "No creo que haya ningún presidente que se tenga que reunir con un prófugo para mantener su gobierno, en España es así"

Sánchez por el momento no detalla cuándo se reunirá con Puigdemont, pero también se verán con Junqueras “para normalizar la situación”

El líder popular ha señalado que si el PP hubiera aceptado las condiciones de Puigdemont hoy sería presidente del Gobierno pero ha indicado que los españoles no han votado al PP para aprobar leyes como la de amnistía, que va "en contra de la Constitución, de la separación de poderes y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

Feijóo también ha querido destacar que sus pactos con Vox nunca le han condicionado: “Vox, a pesar de las diferencias, no me ha condicionado la investidura: no iban a entrar en el Gobierno".