Nuestra familia real también tuvo problemas con los montajes fotográficos: la reina Sofía reconoció haber hecho uno

Doña Sofía fue consciente de que la foto fue muy comentada, pero a ella no le importaron las críticas: "Que si Victoria no tenía brazos -que tampoco los tenía en el original, añadía entre risas- y no sé cuantas cosas más. Pero no me importa, estaba orgullosísima", admitió sincera el día de su 70 cumpleaños.