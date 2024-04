Alberto Núñez Feijóo dice que Pedro Sánchez busca "victimizarse" y "enfangar más" la política

También le ha acusado de "polarizar" y "enfangar todavía más la vida política". "Y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas ", ha aseverado, para añadir que está haciendo una "dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo". Es más, ha dicho que España ya está "en la prensa internacional". "Yo nunca he visto esto en mi vida", ha proclamado.

Ante la comparecencia del lunes del presidente del Gobierno para anunciar si continúa o no como presidente, el presidente de los 'populares' considera que, después de las "muestras de cariño y de apoyo incondicional", dirá "probablemente" que se queda para "parar a la derecha y la extrema derecha".

"Recordamos que Sánchez ha dedicado cuatro folios a escribir la palabra 'derecha' y 'ultraderecha' pero cero líneas a dar explicaciones a las investigaciones iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía anticorrupción y la Audiencia Nacional y que fueron conocidas el pasado mes de febrero. A todas ellas se suma ahora las abiertas en un juzgado de Madrid. Lamentamos que el silencio y no la transparencia sea el camino escogido por Pedro Sánchez sobre todo teniendo en cuenta los estándares de ejemplaridad que les quiso aplicar a personas en supuestos mucho más dignos que los suyos", añadía Cuca Gamarra.

Para el Partido Popular, "el problema de Sánchez no es solo político, es fundamentalmente judicial" y por ello han criticado la apuesta del líder del PSOE por "la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad".

El principal partido la oposición no concluyó su rechazo a la carta de Pedro Sánchez ahí sino que apuntó a "un acto de campaña electoral" y a una nueva estrategia del presidente del Gobierno para fomentar la división en España: "Lamentamos que Sánchez encuentre en los hechos conocidos en los últimos meses una nueva fórmula para profundizar la división y la polarización que son la marca de su Presidencia. Consideramos que la rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez en el que intentará visibilizarse como una víctima y no como el actor protagonista de episodios que están marcando la imagen internacional de nuestro país", ha sentenciado Cuca Gamarra.