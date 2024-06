Informativos Telecinco entra en el Centro Criptológico Nacional: así protege a empresas e infraestructuras críticas de ciberataques

El CCN es una institución pionera. Fueron los primeros en 'adivinar' el futuro de las ciberamenazas. En estos 20 años han detectado medio millón de ciberincidentes, 30.000 muy críticos: "Hay 100 cada año de alto impacto, de hecho, en 2023 registramos 130. Esos incidentes no se hacen públicos. Los conoce quien tiene que conocerlos. Los más críticos y ahora mismo los más atacados son Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa, de Asuntos Exteriores e incluso de Economía últimamente. Lo hacen para obtener ventajas políticas, estratégicas o, por ejemplo, en caso de negociación, saber cuál es la postura de ese Gobierno ante determinado problema. En materia de Defensa intentan penetrar para saber nuestras capacidades", explica Luis Jiménez, subdirector general del CCN.

¿Quién ataca? ¿Quién quiere esa información? ¿Otro Estado? "En algunos casos, parte de otro Estado, y en algunos casos grupos que son patrocinados por Estados. Muchos tienen una capacidad muy importante y otros la alquilan o la compran", detalla Jiménez. Los malware maliciosos que usan se preparan a veces durante años, y son muy sofisticados. Les llaman APT Amenazas Avanzadas Persistentes a las más resistentes y escurridizas que logran camuflarse en los sistemas. Cuando son descubiertas es complicado incluso llegar a saber cuánto tiempo llevan “robando” información. Aquí no estamos hablando de robo de datos para vender que perpetran grupos de hackers, estos ataques son de Estado a Estado. “Y no solo es Rusia, son muchos por no decir casi todos los países los que tiene el potencial para perpetrar los ataques”