Un experto analiza el comportamiento de Begoña Gómez a través de su lenguaje no verbal

La tensión que últimamente ha estado presente en sus apariciones públicas junto al presidente del gobierno, hoy se manifestará en el escenario más frío donde intentará salir airosa de la situación con la incertidumbre de saber si convence o no con sus argumentos. Esto ha podido generar en ella inseguridad permanente .

El cuerpo no miente, la forma en que acompañamos con gestos el contenido verbal, puede mostrarnos factores de comunicación que van más allá del si o el no. Hay micro expresiones de comportamiento facial y ocular en Begoña Gómez, como el parpadeo de ojos o la mirada no centrada en su interlocutor que están dando alertas de inseguridad e incertidumbre para solventar situaciones complicadas.