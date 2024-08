Ginés Corregüela y su hija Miriam protagonizan un tenso reencuentro: "Me has hecho mucho daño"

Para Miriam, tanto Yaiza como Ginés han sido los culpables de los sufrimientos que tanto ella como su madre y el resto de familiares han padecido en los últimos años: " No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho , no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana".

Padre e hija siguen dolidos . Miriam no es capaz de olvidar el daño que su padre les ha hecho públicamente y Ginés no puede comprender que su hija pequeña se haya mostrado tan dura con él en los platós de televisión. Ahora que Yaiza Martín ya no está en la vida del 'Rey de los bocadillos', Miriam ha aprovechado para traer a su padre hasta 'La vida sin filtros' y hacerle ver el daño que le ha hecho todo este tiempo.

Ginés, que no tenía ni idea de quién quería sorprenderle en el programa de Cristina Tárrega, ha aguantado las lágrimas al comprobar que la persona que necesitaba verle era efectivamente su hija pequeña, Miriam Corregüela. Ginés le explicaba instantes antes a Cristina Tárrega que no está atravesando precisamente por un momento sencillo y que se siente triste:

" Estoy triste, no estoy bien , está siendo una racha complicada. No sé quién puede estar aquí para hablar conmigo pero si tuviera que elegir a alguien elegiría a mi hija la chica, a la Miriam ".

Tal y como Ginés deseaba, la persona que esperaba al otro lado no era que su hija Miriam. Padre e hija han permanecido 100 segundos en completo silencio, mirándose y diciéndose con los ojos lo que han callado durante mucho tiempo. Miriam, que no ha podido evitar las lágrimas, ha rechazado levantarse a abrazar a su padre porque, tal y como ella misma ha explicado, verle supone revivir el dolor que ha sentido durante todos estos meses. Ginés, que no pensaba rendirse, se levantaba para acercarse a su hija y ofrecerle su abrazo. Cristina Tárrega le pedía entonces a Miriam que perdonase a su padre: "Tú le necesitas y él a ti, mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam".