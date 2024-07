El abogado de Begoña Gómez le recomienda no declarar: considera que no se dan las garantías

Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de instrucción que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez ha seguido la recomendación de su abogado que considera que no se dan las garantías.

Según confirman a Europa Press fuentes jurídicas, Begoña Gómez, al arranque de su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, ha indicado que no declararía este viernes, cuando estaba citada por segunda vez ante el magistrado dado que la primera vez tuvo que suspenderse la declaración .

El exministro socialista Antonio Camacho , a cargo de la defensa de la esposa del presidente, ha asegurado que Begoña Gómez no ha declarado porque considera que no se dan las garantías.

"Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.