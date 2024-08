Guerra entre Xavier Albiol y Yolanda Díaz a golpe de tuit: la inmigración como arma política

Yolanda Díaz acusaba al PP de seguir los pasos de la extrema derecha en el Reino Unido . No solo eso, señalaba que un alcalde decente debería pedir perdón por criminalizar a gente decente.

Albiol contestaba: Hola vicepresidenta del gobierno de España. Ayer me criticaste pero han pasado 24h. y sigues sin contestar a mis tres peguntas sobre las personas que entran irregularmente en España, les pagáis un pasaje de barco y cuando llegan a destino las dejáis en las ciudades. 1) ¿Dónde van a vivir?; 2) ¿De qué van a vivir?; ¿Qué seguimiento se hace de estas personas? Gracias.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, instaba al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a hacer "rectificar" al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por su tuit señalando que no había diferencias entre el mensaje publicado por el dirigente popular "y lo que hacen los 'Alvises' de turno" .

Cuestionada sobre la insistencia en redes del propio Albiol a que responda a sus mensajes, Yolanda Díaz ha afirmado que "no" está para "generar barullos" sino para " defender los derechos humanos" en España.

Así pues, ha apelado al PP y a la oposición a cambiar de rumbo en su postura sobre la migración después e "votar en contra" a finales de junio de un cambio legal "que permitiría acoger a 6.000 niños y niñas no acompañados" y "se ponga al lado de los derechos humanos".

"Eso es lo que tiene que hacer la oposición y no tumbar normas, como hicieron a finales de junio, vulnerando directamente los derechos humanos de menores no acompañados", ha añadido Díaz antes de subrayar que Feijóo "todavía" no se ha pronunciado sobre este asunto debatido a finales del pasado mes relativo al reparto de migrantes desde Canarias al resto de comunidades.