José Luis Ábalos sostiene que no seguirá la disciplina de voto del PSOE por su "absoluta deslealtad"

Cabe destacar que, el pasado febrero, Ábalos pasó al grupo mixto donde aseguró que seguiría las orientaciones de voto del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, pero ayer él mismo escenificó, por primera vez, su distancia con el PSOE al votar de forma distinta dos veces en el pleno. Así pues, ha manifestado en 'Catalunya Ràdio' que "vista esta actitud de absoluta deslealtad, y que no se corresponde al papel que he jugado este tiempo, tengo que advertir que yo, que ahora estoy fuera de la disciplina, no tengo por qué tener una actitud basada en que me digan lo que hay que votar".