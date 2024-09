José Luis Ábalos pide al juez entrar en el 'caso Koldo' como perjudicado y entrega su propia auditoría

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' , Ismael Moreno, que acepte su personación como perjudicado dado que, a pesar de no estar afectado por la investigación, "siguen apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa" y dado que ha trascendido que el juzgado ha solicitado un informe del Ministerio que dirige en la actualidad el ministro Óscar Puente relativo a la contratación y distribución de mascarillas durante la crisis sanitaria de la pandemia de 2020.

Apunta a esto, que el informe del Ministerio se ordenó cuando el Tribunal de Cuentas ya había fiscalizado la operativa de compra de mascarillas durante la pandemia. Recuerda que ese órgano fiscalizador no encontró "ilegalidad alguna" y que las eventuales incorrecciones en las contrataciones estaban justificadas por el Real Decreto de Estado de Alarma.

El citado informe pericial aportado por la representación de Ábalos, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias , sostiene que "el informe de auditoría no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes". "Las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad", señala.

El documento afirma que en la auditoría "no se han aplicado los principios " típicos de las mismas, "tales como la independencia, objetividad y evidencia suficiente". Se destaca, además, que no se ha incluido "la documentación necesaria para respaldar los hallazgos y conclusiones" a los que llega.

El informe acusa a Transportes de "deficiencias" al no haber "documentado los protocolos específicos utilizados para llevar a cabo la investigación". Incide, además, en la "ausencia de justificación de las personas interrogadas", ya que la auditoría "no incluye las razones por las cuales fueron éstas y no otras".