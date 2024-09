Junts aumenta las dudas del Gobierno de coalición tras varias derrotas parlamentarias

"Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos". Así ha respondido el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la polémica surgida por el 'no' de última hora de sus diputados en el Congreso de los Diputados a la tramitación de la propuesta para regular de los alquileres de temporada. En un mensaje en las redes sociales, Puigdemont ha recordado a Pedro Sánchez que no dispone de una mayoría en la Cámara baja y ha advertido de que la negociación no puede hacerse "con vocación de alfombra donde secarse los zapatos antes de entrar en casa".