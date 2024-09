Feijóo reprende a Sánchez por la financiación: "Ha utilizado y ha mentido a Cataluña. Yo no"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , por la reforma del sistema de financiación para Cataluña acordada entre el PSC y ERC: "Ha utilizado y ha mentido a Cataluña . Yo no".

"Yo no he mentido nunca. Yo le digo a los catalanes: sin vosotros, no puede funcionar nuestro país. Y si España va mal, Cataluña también irá mal", ha reivindicado el líder popular, que asegura ser perfectamente consciente de que los servicios de la comunidad tienen una mala financiación, en sus palabras.