El Juez Santiago Pedraz manda a prisión a Víctor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo, por fraude en hidrocarburos

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión tanto para Aldama como para Rivas, pero no para su hermana. Todos ellos fueron detenidos este lunes por la Guardia Civil.

Según explicó el delegado del Gobierno, se trata de un caso que "no tiene nada que ver" con el 'caso Koldo' y que se centra en un presunto fraude de hidrocarburos, en el que "sí coincide la misma persona". Quintana detalló que la Guardia Civil practicó un registro, pero que "no se encontró dinero y no hubo detenidos".