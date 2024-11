“El jueves pasado perdí a quien fue mi mujer desde hace 20 años como consecuencia de un cáncer devastador. A cause de esta enfermedad, más de 115.000 personas fallecen al año, en toda España.

Y la verdad es que, si no fuera por los recursos destinados a la investigación científica y a la sanidad pública y universal, este número sería mucho mayor. Por eso hoy, a pesar del profundo dolor que me produce la pérdida de mi esposa, no quería dejar pasar la ocasión para agradecer como ciudadano al sistema público de salud que la cuidó y le prolongó la vida de la mejor manera posible durante 9 meses.