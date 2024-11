Begoña Gómez, tras comparecer en la comisión de la Asamblea de Madrid: "Me voy a acoger a mi derecho de no responder"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , ha comparecido este miércoles ante la comisión constituida en la Asamblea de Madrid para investigar los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y empresas financiadoras. Cumpliendo con la obligación de acudir, se ha acogido no obstante a su "derecho de no responder" a las preguntas tras denunciar que todo "tiene un objetivo político evidente" y "más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio”.

“Muy buenos días a todos. Presidentas, señorías. Antes que nada, permítanme exponer lo siguiente. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un Máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas, y además no remunerada", ha iniciado Begoña Gómez justo después de pedir un minuto para expresarse.