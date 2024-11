Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, critica la "rapiña y el populismo de la antipolítica" generados tras la DANA

"No es fácil de recoser, en la pérdida de los fallecidos es humanamente imposible", ha lamentado el presidente de la institución eclesiástica, quien ha ahondado así en lo transcurrido en estos días en los que "los análisis, gritos y comentarios han sido abundantes sobre las causas, las consecuencias y las respuestas".

"Reducidos a consumidores y votantes, Mercado y Estado nos proponen una salvación, el progreso, que no basta", ha apostillado al respecto, para, por otra parte, poner en valor que la "tragedia" de la DANA "ha vuelto a despertar un alma común y fraterna, un deseo de compartir y ayudar, un don que no es comercio y un compromiso que no es voto".