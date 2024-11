María Casado, testigo de la solidaridad de los voluntarios que acuden a limpiar las calles de las zonas afectadas por la DANA

"Han pasado 11 días de la tragedia, una semana desde que estuvimos aquí y, seguramente, mirar las aceras es parte de la noticia. Las tareas de limpieza no han parado, ya no solo los equipos de Emergencia, los miles del Ejército que han estado hasta aquí, sino la noticia hoy estaba también junto a los voluntarios. A esta hora queda apenas pues media horita hasta que se vaya el sol. Es momento de recoger, han venido de diferentes puntos de España. No solo para limpiar, sino también para intentar traerles todo lo que está necesitando de comida, de limpieza, productos de primera necesidad", explica María Casado desde las calles embarradas de Catarroja.