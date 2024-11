Puigdemont reprocha a Salvador Illa que visite Bruselas y no se reúna con él: "Ya no insistiremos más"

El Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha viajado a Bruselas para promocionar el uso del catalán en las instituciones europeas

Puigdemont ha lamentado en X que no haya concertado una cita con él, cosa que "solo se explica por su resistencia a aplicar la amnistía"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que visite Bruselas y no se reúna con él, algo que a su juicio es una muestra de su "resistencia política a aplicar la amnistía". "El mensaje está recibido y ya no insistiremos más. No es que no toque, es que no quiere", ha lamentado Puigdemont en una publicación en 'X' que, al completo y traducida al castellano, dice lo siguiente:

"Aunque ya se ha reunido con el resto de ex presidentes de la Generalitat, el presidente Illa cree que ahora no es el momento de reunirse conmigo. Hoy y mañana está en Bruselas, a pocos kilómetros de donde vivo desde hace siete años, como consecuencia de la represión que él y su partido apoyaron con entusiasmo. Pero considera que no es oportuno que nos reunamos en la delegación del Gobierno ante la UE. Su actitud es un discurso, perfectamente comprensible.

"No es que no juegue, es que no quiere"

Ni él ni su partido querían la amnistía. Ni el Poder Judicial ni la política, y por eso se niega a aplicar políticamente una ley que lleva meses en vigor. Que los del Supremo lo boicoteen es una anomalía; que lo haga el representante de todos los catalanes, miembro de un partido que se supone que cree en la necesidad de la amnistía, es inexplicable por muchas veces que la den.

Porque está claro que negarse a celebrar una reunión institucional similar a la que ha mantenido con el resto solo puede explicarse por su resistencia política a aplicar la amnistía, y eso no depende de los magistrados del Tribunal Supremo: depende exclusivamente de él y de su partido. El no reconocimiento es una decisión política, impropia de alguien que debería ser el presidente de todos los catalanes. El mensaje ha sido recibido y no vamos a insistir más. No es que no juegue, es que no quiere".

El Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha realizado un viaje exprés a la capital de Bélgica - ha llegado hoy y volverá a España mañana - para promocionar el uso del catalán en las instituciones europeas. Así lo anunció la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu del Govern de Cataluña. Esta acción se produce en el contexto del ya aprobado "Plan Bruselas", que pretende, tal y como ha explicado Paneque, que Cataluña" tenga voz y presencia continuada en la UE".

