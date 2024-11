El mundo judicial, escandalizado por la puesta en libertad de Víctor de Aldama

Parte del mundo judicial se escandaliza ante la puesta en libertad de Víctor de Aldama . Una salida de prisión conseguida 10 horas después de salpicar, de momento sin ninguna prueba , no sólo a los imputados en la ' trama Koldo ', sino a medio Gobierno , incluido el presidente Sánchez. Todo ha ocurrido con la luz verde de la Fiscalía.

Ignacio Gordillo, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional, se pregunta qué pruebas puede tener Víctor de Aldama. "No me diga qué va a aportar, apórtelo ya, cuéntenos. Son unas calumnias muy graves. La puesta en libertad no la entendemos nadie", asegura el exfiscal de la Audiencia Nacional.