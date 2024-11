Las acusaciones de Víctor de Aldama dan alas al PP para redoblar su presión contra Sánchez

"Es evidente que no tengo los votos para acabar con el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país", sostuvo el pasado jueves desde el Congreso.

Este ofrecimiento no se ha concretado en una ronda de contactos para explorar a apoyos y, de hecho, el PP defiende que son los socios quienes "tienen que mover ficha ". La pelota está sobre su tejado, en palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra .

La número dos del PP aclaró este viernes el terreno de juego, al señalar que Feijóo no presentará una moción de censura si no tiene votos para que prospere porque "la corrupción no necesita un debate sobre el estado de la nación".