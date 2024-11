Víctor de Aldama reconoce reuniones con Begoña Gómez y vuelve a apuntar a Pedro Sánchez: "Los que mienten son ellos"

Víctor de Aldama ha vuelto a hablar. Además de aclarar algunas de sus declaraciones ante el juez, ha reconocido que tiene miedo por él y por su familia tras señalar a miembros del Gobierno, pero no ha sido ese su único mensaje.

En declaraciones a la COPE, el denominado comisionista del ‘ caso Koldo’ ha asegurado que pagaba a miembros del Gobierno para mantener una posición privilegiada y de trato de favor en la administración pública. Reconoce además reuniones con Begoña Gómez, –pero no relacionadas con el rescate de Air Europa–, y vuelve a apuntar a Pedro Sánchez.

También dice haberle dado 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero : “Él no lo pide directamente”, apunta, afirmando que tampoco lo rechaza.

De igual modo, habla de más dinero que se negó a entregar: “Koldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres ”, ha dicho.

Defendiéndose, sostiene: “El corrupto no soy yo, el corrupto es el político ”.

“¿Que he pagado a funcionarios y que he hecho algo para seguir manteniendo mis contratos y seguir manteniendo mis cosas? Sí, evidentemente que lo he hecho”, afirma.