La secretaria de Víctor de Aldama niega que recibiese comisiones y dice que no tenía acceso a cuentas bancarias

En su declaración como investigada este martes ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ha explicado que ella únicamente realizaba funciones administrativas , pero que no tenía poderes ni acceso a las cuentas bancarias o a las tarjetas, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

De igual modo, también han comparecido este martes ante el juez dos socios del conseguidor , Ignacio Díaz Tapia y César Moreno. El primero se ha acogido a su derecho a no declarar y el segundo, al igual que hicieron ayer otros dos socios, se ha desvinculado de los contratos de compra de mascarillas investigados y ha negado también que De Aldama le diera algún dinero para repartir a alguien.

A preguntas únicamente de su abogado, la secretaria ha relatado que conoció al empresario en 2013 o 2014 y que su relación era profesional , y ha lamentado que no le pagan desde enero , por lo que ha demandado a la sociedad Global Stratos.

Según su versión, ella hacía lo que le pedían, no tenía poderes ni acceso a las cuentas bancarias y ha defendido que no recibió comisiones aparte de su nómina, que recibía por transferencia, y que tampoco sabe nada de ellas porque no tenía acceso a las cuentas.