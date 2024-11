El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , ha comunicado este viernes al Senado que no comparecerá como estaba fijado el 4 de diciembre ante la Comisión de Justicia, pese a haber propuesto él la fecha. Esta situación ha motivado la queja del PP que le ha acusado de "huir" para no explicar sus "escándalos" .

En la carta remitida este viernes por García Ortiz a la presidenta de la Mesa de la Comisión de Justicia, Yolanda Ibarrola , el fiscal general ha indicado que " compromisos ya agendados " le impiden acudir al Senado el día 4, así como el 18 de diciembre, otra de las fechas que él mismo había ofrecido a los senadores para su comparecencia. No obstante, García Ortiz asegura su "absoluta disponibilidad" de ir en el próximo período de sesiones para, puntualiza, "presentar la Memoria de 2023 sobre la actividad del Ministerio Fiscal".

Para el PP, sin embargo, el fiscal general, que está imputado por un delito de revelación de secretos, "huye" del Senado para no dar explicaciones sobre sus "escándalos". Asimismo, hablan de "fiscal general a la fuga" y le acusan de haberse "reído" de las leyes, del Código Penal, de sus compañeros "y ahora lo hace de todos los españoles escapando de la Cámara Alta". Los populares también critican que no concrete en su misiva la causa de su agenda que le impide acudir en diciembre y que no proponga fechas alternativas.