Diana Morant responde a las declaraciones de Page sobre el victimismo: "Él siempre se siente aludido"

Sobre las declaraciones de Page diciendo que "el victimismo hay que dejarlo de lado", Morant ha sido clara: "Me parece que puede aplicárselo él mismo. Cuando pasa algo en cualquier sitio, él se siente aludido. Es algo que no termino de entender dentro del compañerismo del PSOE porque nunca nos había pasado. Siempre hemos sido capaces de conjugar las distintas sensibilidades territoriales que había y hemos confluido en un proyecto de partido que lo que habla es de universidades públicas, de educación pública o de sanidad pública".

La ministra de Ciencia y Universidades se ha mostrado crítica con Víctor de Aldama y ha dejado claro que no le cree: "Pondría la mano en el fuego de que todas sus acusaciones son falsas, entre otras cosas porque confío plenamente en la palabra de Pedro Sánchez y porque el señor Aldama ha estado en prisión preventiva y ha sido puesto en libertad por lanzar acusaciones sin pruebas. No me voy a fiar de un presunto delincuente, me fío muchísimo más de mi Secretario General".