Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama: "Hay datos reveladores y cosas que cambiarán su imagen"

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si Víctor de Aldama ha presentado ya todas las pruebas que tiene contra el PSOE, Bermejo ha sido contundente: "No, estamos todavía en el proceso del volcado de información y en ella se encuentra una parte muy sensible del proceso legal. Ha aportado una parte de las pruebas y en este momento se están volcando audios y también temes muy sensibles que por razones de respeto no puedo hablar".