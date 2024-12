El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont , ha lanzado un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , con la presentación de una moción de confianza que se debatirá a principios de 2025, cuando se reanuden las sesiones parlamentarias. Desde su perspectiva, ignorar esta iniciativa significaría el fin del apoyo de los siete diputados de Junts, lo que podría comprometer seriamente la estabilidad del Ejecutivo. En 'La mirada crítica', hemos entrevistado a Miriam Nogueras , portavoz de Junts en el Congreso, quien ha asegurado que su partido está actuando con determinación: "Hemos demostrado que nunca hemos ido de farol ; cuando hemos dicho que votaríamos que no, lo hemos hecho porque teníamos motivos para ello".

También ha señalado que el balance de este último año no ha sido positivo: "El Gobierno español no ha cumplido con Cataluña ni con sus ciudadanos. No somos el único partido que se queja de esta dejadez de funciones. Por ello, pensamos que Sánchez, que no tiene mayoría, debe someterse a esta cuestión de confianza".