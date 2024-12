José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha estado este lunes 9 de diciembre en 'La mirada crítica'

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, ha estado este lunes 9 de diciembre en 'La mirada crítica' para hablar del agitado momento político que atraviesa nuestro país.

Sobre su papel del 'presidente en la sobra' del que muchos hablan, Zapatero ha dicho: "La verdad es que soy un compañero que he sido presidente. A mí me apoyaron para serlo y yo siempre apoyaré al PSOE y mucho más a un Gobierno que tiene un resultado sobresaliente porque la economía crece como nunca, el empleo está en cifras récord, se están reduciendo desigualdades...".

José Luis Rodríguez Zapatero: "España atraviesa su mejor momento de la historia y eso no le gusta a la oposición"

"Este Gobierno enfrenta dos grandes temas que son Valencia y la vivienda. Decía el señor Feijóo que son los 46 años mejores de la historia de España y yo quiero añadir algo, que es que la mayoría de esos años ha gobernado el PSOE y el que más ha contribuido. Quiero añadir que este es el mejor momento de la historia democrática España, con una economía y un país que marca. Lo que sucede es que a la oposición estos éxitos no es gusta y como en todas las democráticas hay una polarización", ha continuado analizando el que fuese líder del PSOE.

Sobre si cree que hay una ofensiva judicial contra el Gobierno, ha dicho: "Hay que tener respeto a las actuaciones judiciales, lo que no quiere decir que no se puedan criticar. Vivimos en un país en el que hay una gran libertad de expresión, más que nunca. Hay tanta libertad que hemos visto a jueces y magistrados con toga manifestándose para protestar por una ley".

Zapatero ha hablado de la poca presencia de Pedro Sánchez en los medios de comunicación: "Al presidente le he visto en la campaña política en todos los medios. Ya vendrá, no se preocupe. Cuando eres presidente estás menos pendiente de los medios menos cuando es campaña, pero creo que es bueno hacer el máximo esfuerzo", ha avanzado.

José Luis Rodríguez Zapatero: "Mi capacidad de diálogo con maduro es evidente. Nunca lo voy a negar"

Sobre la situación que atraviesa Venezuela con Nicolás Maduro, ha dicho: "Tengo que decir que cuando vino las última vez Edmundo González lo hizo fundamentalmente por mi intermediación y para hacer eso en un momento tan delicado y los que puedan venir, tengo que mantener una prudencia pública y no hacer unos pronunciamientos que no me toca a mí hacerlos. Mi empeños es que exista diálogo político en Venezuela que nos de una situación de estabilidad".

Además, ha asegurado que nunca ha intentado buscar otro destino para Maduro: "Jamás lo he hecho. Mi capacidad de diálogo con Nicolás Maduro y su Gobierno es evidente y nunca la voy a negar".

Zapatero, sobre Carles Puigdemont: "Me fio de él y lo valoro positivamente"

Rodríguez Zapatero no ha escondido su opinión sobre Puigdemont, asegurando que se fía de él: "Me parece que es una persona que habla claro y dice lo que le gusta y lo que no. Está en un momento de nueva actitud de diálogo político en una Cataluña que nunca dejará de ser independentista, pero que puede estar dentro de nuestro juego político. La única forma en la que se puede estar en democracia es escuchando y perdonando a los que está lejos de nuestras posiciones. No habría democracia sin perdón".

Zapatero, sobre si considera a Maduro demócrata o dictador: "Ha ganado muchas elecciones"

Eduardo Inda ha querido ensalzar el papel que tuvo Zapatero durante su paso por el Gobierno con la prensa y le ha preguntado si Nicolás Maduro lo considera un dictador o un demócrata: "Sería un debate muy intenso para el que no tenemos tiempo. Allí hay un debate político que se arrastra desde hace más de 20 años. El problema es que hay un consenso cada vez más roto y creo que no podemos perder la esperanza de tener un diálogo político. Ha ganado muchas elecciones y sobre la última está ahí el debate. La mejor manera de que aquello no acabe mal es intentan

do sentarse a dialogar con unos y otros", ha sentenciado.

La entrevista completa de José Luis Rodríguez Zapatero en 'La mirada crítica'