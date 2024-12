El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page , ha bromeado con el "ambiente frío" que ha habido este viernes en la Conferencia de Presidentes de Santander , en referencia la temperatura de la sala, ya que "hasta el final no han puesto calefacción", ha dicho el presidente.

Page respondía así a la pregunta de una periodista sobre el ambiente que se había vivido en la reunión, a lo que el presidente manchego ha respondido "frío, muy frío, hasta última hora no han puesto calefactores", ha dicho, provocando las risas de los presentes en la sala.

"No es broma, yo no sabía si al principio la gente estaba nerviosa o no y resulta que estaban tiritando", ha concluido.