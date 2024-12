El saludo entre Ayuso y Pedro Sánchez era una de las imágenes más esperadas. Y fue lo esperado: gélido. Aunque saludo hubo y mirada de frente en ambos casos. Había quien esperaba un Carvajal, pero no. Pero las críticas, destacadas por quién si no el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no ha tardado en aparecer. El PP ve decepcionante que el Gobierno haya llegado con "carpetas vacías" a esta reunión. Ha sido el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, el que ha lamentado en redes sociales que los asistentes a la Conferencia de Presidentes Autonómicos de Santander solo han recibido una carpeta con folios en blanco al inicio de la reunión.