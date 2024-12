El Congreso aplaza la admisión de la iniciativa de Junts que pide la cuestión de confianza

La Mesa del Congreso ha decidido este martes aplazar su decisión sobre la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza , porque es una cuestión que, por su naturaleza, puede generar doctrina.

El órgano de gobierno de la Cámara --en el que el PP tiene cuatro puestos, por tres del PSOE y dos de Sumar-- tiene a su disposición un informe elaborado por los letrados en el que no ponen trabas a la calificación de la proposición no de ley, aunque no se trata de un documento vinculante y la decisión está en manos de la Mesa.