Sobre cómo se produce esta reunión, ha explicado: "No me envía nadie, simplemente mi organización. Es una reunión que se ha ido retrasando y que nosotros queríamos hacer. Obviamente hemos hablado de la reducción de la jornada laboral, pero lo que esta reunión pretendía en especial es que sea el inicio de un proceso de normalización de las relaciones con Junts porque tienen un peso importante en la política española", ha explicado.

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si cree que el órdago de Junts al Gobierno que podría tumbar la legislatura de Pedro Sánchez no es un farol, Pepe Álvarez ha dicho: "Yo lo he visto como se ha visto en los medios de comunicación. Junts quiere que se haga un balance de los acuerdos de legislatura porque creen que no se han cumplido y por eso plantean la moción de confianza. Ahí también queda pendiente si vamos a poder hablar con ellos y profundizar en temas como la reducción del tiempo de trabajo, que tengo que decir que Junts no nos ha confirmado su posición favorable pero sí que hemos hablado canales que nos van a permitir negociar", ha continuado explicando.