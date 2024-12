Sobre si las acusaciones hacia su pareja le están pasando factura , la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho: "Si no fuera mi pareja no pasaría nada de esto porque ha habido gente muy conocida que sí que ha defraudado y no ha pasado nada. Tres años llevamos con esto, ¿de verdad? ¿No hay otro tema que lo primero que hace la nueva abogada General del Estado cuando llega es pasar de la amnistía a la inspección fiscal de un paisano? A mí no me preocupa él, es la utilización de los poderes del Estado contra el adversario y lo están haciendo en numerosos casos", ha analizado en directo.

Sobre si vería bien un acercamiento entre PP y Junts para derrocar a Sánchez, Ayuso ha dicho: "Afortunadamente no me tengo que ver en esa tesitura porque yo con el nacionalismo no quiero nada. Nunca he aplaudido esa política porque buscan una ruptura de la legalidad y crear una nación. No puedo mojarme porque no me veo en esa situación y juro que esto se me escapa", ha sentenciado.