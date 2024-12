Discurso del rey Felipe VI: los momentos clave del mensaje de Navidad 2024

En 1.806 palabras y 15 minutos y 9 segundos, el Rey ha lanzado mensajes para todos. Las claves de su discurso de Navidad 2024 empiezan en el lugar elegido para darlo: un Palacio Real, como imagen de fuste, de rigor, de autoridad , de frialdad, tal vez, por qué no.

Porque el mensaje del rey Felipe VI ha estado cargado de metáforas en tiempos duros y de un paralelismo que no pasa desapercibido: la forma de actuar de nuestra clase política y de una sociedad que sabe lo que le conviene y lo que necesita. Y no, no quedan los dos igual parados en la simetría.