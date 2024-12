Revilla ha destacado la falta de originalidad en el discurso , argumentando que "se espera algo propio, pero realmente de propio tiene poco". Según él, "el gobierno mete mano, eso me consta; lo leen, opinan y el discurso lo hacen para que nadie se cabree en exceso" . A pesar de reconocer que se trataron bien temas como la DANA, el expresidente ha lamentado la omisión de asuntos cruciales como la guerra en Gaza : "Eso es terrible, hay que mencionarlo". Para Revilla, el rey debería haber hecho "un llamamiento no solo a la política española, sino también a la mundial" , para denunciar tragedias como esta, aunque sin necesidad de utilizar términos como "genocidio".

Otro de las grandes ausencias, según el político, fue la corrupción. "Algo tan sencillo como decir: 'sean honrados y no metan la mano' habría sido importante, sobre todo porque no hay día en que los medios de comunicación no hablen de casos de corrupción", ha añadido. Además, ha mostrado su sorpresa al ver que tampoco se hizo mención a la violencia de género, un tema que considera obligatorio en el contexto actual.