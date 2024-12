Reclamando unidad, Mazón ha insistido en que no haya discrepancias, insistiendo en la necesidad de trabajar todos a una para poder sacar a Valencia adelante.

"La colaboración entre todas las fuerzas políticas es imprescindible. No podemos permitirnos el lujo de la división cuando lo que necesitamos es unirnos para reconstruir y para avanzar". “Creo que se puede disentir sin destruir, que para debatir con honestidad no es necesario insultar. Por ello, reclamo la legitimidad y la colaboración de todos los partidos, de la resta de instituciones públicas, nacionales, provinciales y locales. Hay que estar a la altura para que no caigan discrepancias alrededor de la única cosa que es imperativo acordar: que nos levantemos unidos y recuperemos Valencia”, ha dicho.